FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Brenntag vor Zahlen zum dritten Quartal von 55 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach soliden Zwischenberichten einiger Chemieunternehmen erhöhte Analyst Peter Olofsen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie leicht seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2022. Der Chemikalienhändler dürfte weiter profitiert haben von einem guten Management der Profitabilität./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



