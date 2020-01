ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Brenntag von 49,00 auf 54,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Geschäfte des Chemikalienhändlers hätten sich 2019 in einem schwachen Wirtschaftsumfeld als robust erwiesen, schrieb Analyst Daniel Hobden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Attraktivere Absatzmärkte und ein neuer Konzernchef böten in den kommenden Jahren die Möglichkeit für operative Verbesserungen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 05:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



