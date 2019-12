NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Bei europäischen Chemiewerten sei eine weitere graduelle Verbesserung der Ergebnisse im kommenden Jahr zu erwarten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Sektor habe sich gegenüber dem Tief Ende 2018 zwar schon um rund 30 Prozent erholt, es gebe aber noch Luft nach oben. Im Bereich des Chemikalienhändlers Brenntag eröffne der fragmentierte Markt Übernahmemöglichkeiten. Zudem weise die Bewertung einen Abschlag auf./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2019 / 22:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2019 / 12:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.