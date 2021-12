FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Brenntag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 82,40 auf 99 Euro angehoben. Der Chemikalienhändler wandle sich langsam in ein schneller wachsendes und effizienteres Unternehmen, schrieb Analyst Dominic Edridge in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Strategieplan "Project Brenntag" und die gegenwärtigen Marktbedingungen sprächen für eine höhere Profitabilität. Edridge sieht auch viel Potenzial in möglichen Übernahmen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2021 / 06:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.