FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Analyst Dominic Edridge lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die derzeit starke fundamentale Lage des Chemikalienhändlers. Dieser profitiere von einem starken Margenumfeld, weshalb das zweite Quartal auch wieder stark werden sollte. Er schätze an Brenntag auch die strukturellen Kostenkürzungen, was in einer Zeit wieder normalisierter Margen hilfreich sein werde./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2022 / 06:45 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.