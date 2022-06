NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Brenntag nach der Anhebung des operativen Ergebnisausblicks (Ebitda) auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Mitte der neuen Zielspanne des Chemikalienhändlers für 2022 liege nun 20 Prozent über der bisherigen Vorgabe und rund 13 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Analystin Suhasini Varanasi in einer am Montag vorliegenden Studie. Grundlage seien das starke erste Quartal sowie die anhaltend positiven Trends im laufenden zweiten Quartal./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2022 / 16:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.