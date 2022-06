HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die neuen Jahresziele des Chemikalienhändlers lägen um etwa 12 Prozent über dem Marktkonsens, schrieb Analyst Thomas Burlton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie anlässlich des optimistischeren Ausblicks. Am oberen Rand der neuen Zielspanne seien es gar 15 Prozent. Brenntag zeichne sich durch Preismacht und eine Optimierungsstory aus. Auf dem aktuellem Kursniveau sei das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken attraktiv./ag/edh



