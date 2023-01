MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Zudem befindet sich die Aktie auf der Auswahlliste "Top Stock Ideas". Die kürzlich aufgekommene Diskussion über eine mögliche Aufspaltung des Chemikalienhändlers in ein Spezialchemie- und ein Grundstoffchemie-Unternehmen habe den Fokus auf die deutliche Unterbewertung von Brenntag im Vergleich zu anderen Unternehmen gelenkt, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aber selbst wenn Brenntag "nur" seine kürzlich vorgestellte mittelfristige Strategie umsetze, sollte der Aktienkurs deutlich ansteigen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2023 / 14:30 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



