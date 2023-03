HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die Jahreszahlen des Chemikalienhändlers für 2022 hinterließen einen durchwachsenen Eindruck, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Positiv seien die starke Entwicklung des freien Mittelflusses und die Aussagen zum Aktienrückkauf./mf/mis



