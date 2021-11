HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Brenntag nach Zahlen von 84 auf 86 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Chemikalienhändler habe mit den Resultaten zum dritten Quartal an die guten Vorquartalszahlen anknüpfen können, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Montag vorliegenden Studie. Es deute sich allerdings an, dass die Fortsetzung des Wachstums schwieriger werde, weil der Druck auf die Logistikketten bis ins kommende Jahr anhalte./men/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2021 / 11:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2021 / 12:21 / MEZ



