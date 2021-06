NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Brenntag auf "Hold" mit einem Kursziel von 86 Euro belassen. Mit der Übernahme des US-Aromenvertriebs JM Swank füge sich in die Strategie des Chemiekalienhändlers, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Brenntag sei weiterhin dabei, die Präsenz in Regionen mit dem stärksten Wachstum auszubauen. Weitere Übernahmen, wenn auch nicht in der Größe von JM Swank, seien machbar./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2021 / 18:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2021 / 00:00 / ET



