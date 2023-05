NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die im März gesenkte Einstufung für Brenntag nach einer Fachkonferenz in London auf "Neutral" belassen. Der Grundtenor für den kurzfristigen Trend in der Chemiebranche sei pessimistisch geblieben, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der gewaltige Abbau von Lagerbeständen, der die vergangenen beiden Quartale prägte, habe sich offenbar fortgesetzt. Die meisten Unternehmen verzeichneten im Quartalsverlauf keine wesentliche Verbesserung der Nachfrage./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2023 / 22:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2023 / 00:16 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.