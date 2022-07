LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Brenntag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Zusammenhang von Gewinndynamik und Aktienkursentwicklung in der Branche der Spezialchemiekonzerne habe sich aufgelöst, schrieb Analyst Alex Stewart in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Investoren fokussierten stattdessen verstärkt auf die Risiken im Zusammenhang mit ausbleibenden russischen Gaslieferungen. Für Brenntag spreche, dass das Unternehmen im gesamten Sektor die geringste Abhängigkeit von den Energiepreisen habe, weil es keine chemischen Fabriken betreibe. Den Kursrückgang hält er deshalb für unangemessen./tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 22:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 04:10 / GMT



