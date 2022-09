NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 96 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im Chemiesektor böten die Händler die besten Anlagemöglichkeiten, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er verwies auf eine Kombination aus robusten Ergebnissen und Abschlägen auf die längerfristige Bewertung der Aktien. Für Brenntag erhöhte er die Schätzungen für 2022 und 2023 leicht. Mit Blick auf das dritte Quartal setzte er Acelis und IMCD auf eine kurzfristige Empfehlungsliste./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2022 / 13:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2022 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.