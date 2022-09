NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag auf "Overweight" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Das zweite Halbjahr dürfte für den europäischen Chemiesektor schwächer verlaufen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Die Nachfrage lasse nach und die im vergangenen Jahr noch hohen Preise dürften sich abschwächen. Hinzu komme Gegenwind von hohen Energiepreisen. Beim Chemikalienhändler Brenntag habe der Aktienkurs in diesem Jahr indes nachgegeben, während die Konsensschätzungen gestiegen seien./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2022 / 23:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.09.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.