NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Brenntag auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi fasste in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum europäischen Chemiesektor die wichtigsten aktuellen Nachrichten und Preistrends zusammen. Beim Essener Chemiekalienhändler verwies er auf die beendeten Übernahmegespräche mit Univar und auf eine Empfehlung des Großaktionärs Primestone Capital zur Aufspaltung des Konzerns. Dies wäre sinnvoll, schrieb Udeshi, der von den Aktien von BASF und Brenntag besonders überzeugt ist./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2023 / 22:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 00:15 / GMT





