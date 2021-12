NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat BT Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Pence belassen. Die Aussichten der europäischen Telekomkonzerne für 2022 seien gut, schrieb Analyst Jerry Dellis in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Die Umsatztrends seien ermutigend und Restrukturierungsmaßnahmen ein Sicherheitsventil für den Inflationsdruck. Die attraktiven Dividenden seien durch die Gewinne gut untermauert. Zu seinen Favoriten zählt Dellis BT Group, Deutsche Telekom und die Vodafone-Funkmastentochter Vantage Towers./gl/eas



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.12.2021 / 12:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2021 / 19:01 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.