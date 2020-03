ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BT Group von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 140 auf 120 Pence gesenkt. In den gegenwärtigen Krisenzeiten werde der Telekomsektor wahrscheinlich kurzfristig zu einem Outperformer, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sei relativ belastbar aber auch nicht ganz abgekoppelt von einem Abschwung. Auf die britische BT Group blicke er weiter vorsichtig, nach der virusbedingten Korrektur seien die Aktien aber nahe an ihrem fairen Wert angekommen./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2020 / 20:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.