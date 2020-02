ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BT Group von 165 auf 140 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Angesichts der Risiken eines sich verschärfenden Wettbewerbs im britischen Telekomsektor habe er seine Schätzungen für die meisten britischen Telekomkonzerne gekürzt, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das reduzierte Kursziel für BT reflektiere zudem Investitionen von Huawei./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2020 / 02:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.