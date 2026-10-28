CA Immobilien Aktie
|21,30EUR
|-0,15EUR
|-0,70%
WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352
CA Immobilien accumulate
Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der CA Immo von 26,8 Euro auf 23,6 gesenkt. Ihre Empfehlung stuften sie von "Accumulate" auf "Hold" hinunter.
Die Experten der Erste Group sprechen von einem schwierigen Markt- und Geschäftsumfeld. Weiter heißt es, die CA Immo notiere weiterhin mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, gestützt durch die Qualität ihres Immobilienportfolios und ihre solide Bilanz. Laufende Aktienrückkäufe würden zusätzliche Unterstützung bieten. Im aktuellen Umfeld sehen die Erste-Analysten aber kaum Kurstreiber.
Für das Geschäftsjahr 2026 prognostizieren die Erste-Experten jetzt einen Gewinn von 0,15 Euro je Aktie (zuvor 1,31 Euro). Ihre Schätzungen für 2027 und 2028 liegen bei 0,76 Euro je Aktie (zuvor 1,31 Euro/Aktie) bzw. 1,51 Euro je Aktie (zuvor 1,17 Euro/Aktie). Die Prognose für die Dividenden in den Geschäftsjahren 2026 bis 2028 liegt bei jeweils 0,90 Euro je Aktie (zuvor 1,00 Euro/Aktie).
Am Mittwoch notierten die CA-Immo-Titel an der Wiener Börse bei 21,35 Euro.
Analysierendes Institut Erste Group
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/spa
ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com
AFA0043 2026-10-28/11:01
|Zusammenfassung: CA Immobilien accumulate
|
Unternehmen:
CA Immobilien
|
Analyst:
Erste Group Bank
|
Kursziel:
23,60 €
|
Rating jetzt:
accumulate
|
Kurs*:
21,35 €
|
Abst. Kursziel*:
10,54%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
21,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,32%
|
Analyst Name::
Christoph Schultes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CA Immobilien
|
27.10.26
|ATX aktuell: ATX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
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27.10.26
|Gute Stimmung in Wien: ATX in Grün (finanzen.at)
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27.10.26
|Dienstagshandel in Wien: ATX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
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23.10.26
|Verluste in Wien: ATX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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23.10.26
|Verluste in Wien: ATX präsentiert sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
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23.10.26
|Börse Wien in Rot: So steht der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
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23.10.26
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Analysen zu CA Immobilien
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|19.10.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|19.10.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|11.04.25
|CA Immobilien buy
|Erste Group Bank
|18.07.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|19.01.23
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.01.22
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|25.06.21
|CA Immobilien kaufen
|Deutsche Bank AG
|13.06.24
|CA Immobilien Hold
|Erste Group Bank
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|19.10.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|22.05.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|CA Immobilien
|21,35
|-0,47%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:12
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:11
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|09:55
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:46
|pbb Hold
|Deutsche Bank AG
|09:44
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|09:14
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:13
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|09:05
|Ryanair Underperform
|Oddo BHF
|08:59
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:17
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:59
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:52
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|07:29
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:28
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|Beiersdorf Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|Saint-Gobain Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:25
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:55
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|06:48
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:40
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital