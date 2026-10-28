CA Immobilien Aktie

21,30EUR -0,15EUR -0,70%
CA Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64135 / ISIN: AT0000641352

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28.10.2026 11:01:00

CA Immobilien accumulate

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien der CA Immo von 26,8 Euro auf 23,6 gesenkt. Ihre Empfehlung stuften sie von "Accumulate" auf "Hold" hinunter.

Die Experten der Erste Group sprechen von einem schwierigen Markt- und Geschäftsumfeld. Weiter heißt es, die CA Immo notiere weiterhin mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, gestützt durch die Qualität ihres Immobilienportfolios und ihre solide Bilanz. Laufende Aktienrückkäufe würden zusätzliche Unterstützung bieten. Im aktuellen Umfeld sehen die Erste-Analysten aber kaum Kurstreiber.

Für das Geschäftsjahr 2026 prognostizieren die Erste-Experten jetzt einen Gewinn von 0,15 Euro je Aktie (zuvor 1,31 Euro). Ihre Schätzungen für 2027 und 2028 liegen bei 0,76 Euro je Aktie (zuvor 1,31 Euro/Aktie) bzw. 1,51 Euro je Aktie (zuvor 1,17 Euro/Aktie). Die Prognose für die Dividenden in den Geschäftsjahren 2026 bis 2028 liegt bei jeweils 0,90 Euro je Aktie (zuvor 1,00 Euro/Aktie).

Am Mittwoch notierten die CA-Immo-Titel an der Wiener Börse bei 21,35 Euro.

Analysierendes Institut Erste Group

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/spa

ISIN AT0000641352 WEB http://www.caimmo.com

AFA0043 2026-10-28/11:01

Zusammenfassung: CA Immobilien accumulate
Unternehmen:
CA Immobilien 		Analyst:
Erste Group Bank 		Kursziel:
23,60 €
Rating jetzt:
accumulate 		Kurs*:
21,35 € 		Abst. Kursziel*:
10,54%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
21,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,32%
Analyst Name::
Christoph Schultes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:01 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
19.10.26 CA Immobilien Hold Deutsche Bank AG
28.08.26 CA Immobilien Hold Deutsche Bank AG
25.06.26 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
22.05.26 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

CA Immobilien 21,35 -0,47% CA Immobilien

Aktuelle Aktienanalysen

11:01 CA Immobilien accumulate Erste Group Bank
10:33 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
10:33 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
10:32 DWS Group Buy UBS AG
10:29 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
10:28 Beiersdorf Sell Deutsche Bank AG
10:26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
10:20 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
10:19 Merck Hold Deutsche Bank AG
10:16 Novartis Hold Deutsche Bank AG
10:15 Saint-Gobain Hold Deutsche Bank AG
10:12 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
10:11 Nokia Buy Deutsche Bank AG
09:56 QIAGEN Equal Weight Barclays Capital
09:55 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:46 pbb Hold Deutsche Bank AG
09:44 SUSS MicroTec Buy Deutsche Bank AG
09:31 Symrise Market-Perform Bernstein Research
09:14 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
09:13 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
09:11 UBS Outperform RBC Capital Markets
09:05 Ryanair Underperform Oddo BHF
08:59 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:55 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:46 DWS Group Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:23 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08:17 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:17 Santander Outperform RBC Capital Markets
08:04 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
07:59 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:52 SUSS MicroTec Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:48 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
07:34 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
07:29 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:29 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
07:29 RELX Outperform Bernstein Research
07:28 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 Saint-Gobain Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:25 JENOPTIK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 arGEN-X Buy Jefferies & Company Inc.
06:55 Boeing Outperform RBC Capital Markets
06:48 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
06:47 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
06:40 Merck Equal Weight Barclays Capital
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