HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Cancom anlässlich der angekündigten Übernahme von Novosco von 53 auf 57 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der geplante Zukauf des irischen IT-Dienstleisters werde das Geschäft des Cloud-Spezialisten auf der Insel stärken, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2019 bis 2021./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



