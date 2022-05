NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Cancom anlässlich der jüngst präsentierten Quartalszahlen von 81 auf 63 Euro reduziert, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe mit Blick auf die einzelnen Geschäftsfelder sehr unterschiedlich abgeschnitten, hob Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie hervor. So seien im Cloud-Bereich die Margen stabil geblieben, während in der Sparte IT Solutions die Profitabilität gesunken sei. Das niedrigere Kursziel reflektiere nach unten korrigierte Gewinnerwartungen und eine höhere gesamtwirtschaftliche Unsicherheit./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 15:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 19:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.