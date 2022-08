NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Cancom auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Im zweiten Quartal habe der IT-Dienstleister einige Verbesserungen zum Vorquartal gezeigt, das zweite Halbjahr aber werde nach wie vor ein harter Kampf, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Beim derzeit Sechsfachen des für 2022 erwarteten operativen Gewinns (Ebitda) sei die Aktie aber schlicht zu preiswert, um sie zu ignorieren./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2022 / 12:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2022 / 12:46 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.