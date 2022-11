NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Cancom von 50 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Während die Nachfrage weiterhin robust sei, dürfte sich der Vorstand des IT-Dienstleisters in den kommenden Quartalen auf ein straffes Kostenmanagement konzentrieren, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte seine Prognosen an den Kostendruck an. Zudem sei nach der jüngsten Gewinnwarnung mit Blick auf die Markterwartungen erst einmal reiner Tisch gemacht worden./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2022 / 14:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2022 / 19:01 / ET



