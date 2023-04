NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Cancom von 44 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick des IT-Dienstleisters auf 2023 wirke beruhigend, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Anlegerfokus dürfte sich nun auf die Strategie der Aktionärsrendite und den Einsatz von Barmitteln richten. Der Experte verlagerte den Bewertungshorizont in die Zukunft und passte seine Prognosen an./edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.04.2023 / 14:56 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.04.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.