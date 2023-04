NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Cancom mit Blick auf einen Zukauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die angekündigte Übernahme der KBC Beteiligungs GmbH würde Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des IT-Dienstleisters um schätzungsweise 40 beziehungsweise 27 Prozent steigern, schrieb Analyst Martin Comtesse am Dienstag in einer ersten Reaktion. Es wäre zudem der erste lang erwartete Schritt, um die hohen Barmittelbestände des Unternehmens einzusetzen. Allerdings würden zwei Drittel des Kaufpreises mit neuen Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung bezahlt./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2023 / 01:44 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2023 / 01:44 / ET



