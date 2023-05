FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Cancom nach dem Kapitalmarkttag auf "Hold" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Zeitpunkt der Veranstaltung sei etwas unglücklich gewesen, da sich die meisten Fragen auf die Übernahme der österreichischen K-Businesscom bezogen hätten, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor dem Abschluss könne das Management dazu aber nur wenig sagen. Die neue mittelfristige Prognose werde außerdem wohl überholt sein, sobald die Transaktion über die Bühne gehe. Das könnte laut Vom-Cleff bereits in der nächsten Woche der Fall sein./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2023 / 06:45 / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.