FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 140 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der jüngsten Rally und der Telefonkonferenz zum ersten Geschäftsquartal habe die Aktie etwas an Dampf verloren, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gewinnmitnahmen überraschten aber nicht, die Quartalszahlen seien stark gewesen. Der Ausblick erscheine vorsichtig, dürfte aber konservativ kommuniziert sein. Nach wie vor sei das Papier attraktiv bewertet. Anleger sollten größere Kursschwächen zum Kauf oder Aufstockung ihrer Position nutzen./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2021 / 07:01 / GMT



