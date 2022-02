FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2021/22 auf "Buy" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern habe gemischte Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe leicht über dem Konsens gelegen, der Auftragseingang ein Rekordniveau erreicht. Allerdings sei das Ergebnis vor Zinsen und Steuern etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2022 / 07:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.