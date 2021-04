Carl Zeiss Meditec Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach vorläufigen Zahlen und einem Ausblick auf "Hold" mit einem Kursziel von 127 Euro belassen. Die Jahresprognose des Medizintechnikunternehmens liege umsatzseitig etwas über seiner Schätzung und mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebit) deutlich über den Markterwartungen, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Montag vorliegenden Studie. Carl Zeiss profitiere von anhaltend niedrigen Kosten, so der Experte. Das zweite Geschäftsquartal sei stark verlaufen. Aus Bewertungsgründen blieb Bardo aber bei seinem "Hold"-Votum./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2021 / 08:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.