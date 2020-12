ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Die endgültigen Zahlen des Medizintechnikers zum vierten Geschäftsquartal hätten den vorab gemeldeten Zahlen entsprochen, schrieb Analystin Sabrina Reeh in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion. Das Geschäft mit Augenheilkunde habe sich als widerstandsfähig erwiesen, der Umsatzrückgang in der Sparte Mikrochirurgie sei dagegen heftiger ausgefallen als erwartet worden sei./niw/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / 06:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2020 / 06:58 / GMT



