LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ceconomy nach Zahlen von 5,50 auf 2,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In einem schwierigen zweiten Geschäftsquartal habe der Elektronikhändler der Corona-Krise viel Tribut gezollt, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Gewinnentwicklung dürfte schwach bleiben, glaubt Champ und schraubte seine Schätzungen bis ins Jahr 2022 deutlich nach unten./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2020 / 14:26 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2020 / 16:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.