MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy nach Eckdaten zum Geschäftsjahr 2018/19 auf "Hold" mit einem Kursziel von 5,20 Euro belassen. Die Umsatzentwicklung der Elektronik-Handelskette sei "in-line" ausgefallen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Die Ergebniskennziffern hätten die Erwartungen aber leicht übertroffen. So habe Ceconomy ein bereinigtes operatives Ergebnis auf Vorjahreshöhe in Aussicht gestellt, anstelle eines leichten Rückgangs./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2019 / 07:17 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2019 / 07:17 / CEST



