HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat das Kursziel für die Aktie des Elektronikhändlers Ceconomy vor den am 14. Dezember erwarteten Geschäftsjahreszahlen 2020/21 von 5 auf 4 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Kurzfristige Unsicherheiten durch Gegenwind im laufenden Quartal, durch den fortgesetzten Druck auf die Bruttomarge und weitere Schritte für den Unternehmensumbau würden von der aktuellen Bewertung inzwischen vollständig reflektiert, schrieb Analyst Thilo Kleibauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2021 / 08:15 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2021 / 08:15 / MEZ



