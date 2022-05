MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Ceconomy auf "Reduce" mit einem Kursziel von 3,10 Euro belassen. Analyst Volker Bosse wertet es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar positiv, dass der Convergenta-Deal nun vollzogen werden kann. Die Struktur und die Entscheidungsprozesse des Konzerns würden nun vereinfacht. Mit der Transaktion wird Ceconomy alleiniger Gesellschafter der größten deutschen Elektronikmarktkette MediaMarktSaturn. Im Gegenzug wird der bisherige MediaMarktSaturn-Minderheitsaktionär Convergenta ein Ankeraktionär von Ceconomy. Dennoch hielt der Experte an seiner negativen Einschätzung der Aktien fest, denn Ceconomy leide unter anderem unter steigenden Kosten./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2022 / 08:47 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.