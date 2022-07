MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Ceconomy infolge gesenkter Umsatz- und Gewinnprognosen von 3,10 auf 1,80 Euro gekappt und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Der Elektronikhändler habe es einmal mehr mit einer besonders kritischen Lage zu tun, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konsumstimmung sei im Keller, während die Lieferketten Probleme machten und die Kosten stiegen. Mittelfristig sieht er aber durchaus Potenzial in der Aktie./tih/he



