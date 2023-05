LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Ceconomy nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1,60 Euro belassen. Der Unterhaltungselektronikhändler habe vor allem dank der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) sowie der Region Osteuropa besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analyst Nicolas Champ in einer am Montag vorliegenden Studie. In Italien und Spanien dagegen sei die Geschäftsentwicklung schwach gewesen. Die Erwirtschaftung freier Barmittel habe sich insgesamt verbessert und die Jahresziele seien bekräftigt worden./ck/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 06:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 06:11 / GMT



