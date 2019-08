NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Cisco von 64 auf 53 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Die Quartalsresultate des Netzwerkausrüsters seien eigentlich solide, der Ausblick auf das laufende erste Geschäftsquartal aber eine ziemliche Enttäuschung, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In seinen Augen bleibt Cisco in Zeiten eines schwächeren Konjunkturumfelds aber einer der defensiveren Werte im Hardware-Segment./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2019 / 19:16 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2019 / 19:16 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.