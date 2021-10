NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Clariant von 17,50 auf 18,20 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen (Ebitda) für den Spezialchemiekonzern erhöht, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte hob vor allem die Ertragsdynamik im Bereich Consumer Care hervor. Wichtig sei, dass Clariant die Talsohle in den meisten Endmärkten durchschritten zu haben scheine, was in Verbindung mit den Beiträgen von neuen Projekten wie zum Beispiel die Großanlage für die Produktion von Zellulose-Ethanol aus Agrarreststoffen das Gewinnwachstum im Vergleich zur breiteren Chemieindustrie unterstützen sollte./la/nas



