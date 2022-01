ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Clariant in einem Branchenausblick auf das vierte Quartal 2021 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen. Das Schlussquartal sei für den europäischen Chemiesektor ein Härtetest für die bevorstehende Rotation, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während die Geschäfte in den letzten Monaten des Jahres noch gut gelaufen seien, nehme der Druck auf die Margen inzwischen spürbar zu. Mit seinen Ergebnisschätzungen des vierten Quartals für Clariant und die Düngerhersteller K+S und Yara liegt er deutlich über den Konsensschätzungen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 20:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.01.2022 / 20:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.