ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Clariant nach einem Analystenwechsel von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 17 auf 23 Franken angehoben. Der neu zuständige Branchenexperte Jean-Baptiste Rolland traut dem Schweizer Spezialchemiekonzern für die kommenden beiden Jahre bis zu einem Fünftel mehr an Gewinnwachstum (EPS) zu als der Markt. Die Ziele des neuen Managements seien erreichbar, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2022 / 04:56 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.