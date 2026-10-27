Coca-Cola Aktie
|82,99EUR
|0,10EUR
|0,12%
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
Coca-Cola Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Coca-Cola nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 US-Dollar belassen. Der Getränkehersteller habe trotz hoher Vergleichswerte aus dem Vorjahr stark abgeschnitten und mit dem organischen Umsatzwachstum die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Nik Modi in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Coca-Cola sei in einer besseren Position als die meisten Konkurrenten und habe exogene Schocks leichter weggesteckt./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:37 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:37 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Coca-Cola Co. Outperform
|
Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 96,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 92,70
|
Abst. Kursziel*:
3,56%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 92,70
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,56%
|
Analyst Name::
Nik Modi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Coca-Cola Co.
|
26.10.26
|Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
22.10.26
|NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
22.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
21.10.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün (finanzen.at)
|
21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Coca-Cola Co.
|13:03
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|13:03
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|13:03
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|28.09.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co.
|82,48
|-0,49%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:08
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:03
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|BioNTech Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:00
|Iberdrola Buy
|UBS AG
|12:39
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:33
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:14
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:11
|ASML NV Buy
|UBS AG
|12:09
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12:08
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|12:06
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|10:59
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:51
|arGEN-X Outperform
|Bernstein Research
|10:48
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:39
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:36
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|voestalpine buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:31
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|09:03
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:58
|Valeo Hold
|Deutsche Bank AG
|08:56
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:45
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08:15
|Südzucker Overweight
|Barclays Capital
|08:15
|Novartis Market-Perform
|Bernstein Research
|08:13
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|08:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:51
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:31
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:16
|Deutsche Bank Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.