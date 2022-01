ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Coca-Cola von 63 auf 66 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In puncto Pandemie habe man möglicherweise das Schlimmste hinter sich, schrieb Analyst Kaumil Gajrawala in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun könne der Hersteller von Erfrischungsgetränken den Umsatz prozentual im mittleren einstelligen Bereich steigern, womöglich sogar im hohen einstelligen Bereich./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 10:33 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.