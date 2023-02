ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 US-Dollar belassen. Das Versprechen des Getränkekonzerns ein auf den US-Dollar basierendes Ergebniswachstum im vierten Quartal zu erzielen, sei eingelöst worden, schrieb Analyst Kaumil Gajrawala in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Währungsentwicklungen seien in den vergangenen Jahren eine Belastung für das Ergebnis je Aktie gewesen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / 09:31 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.