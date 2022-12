NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola mit einem Kursziel von 64 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analystin Andrea Teixeira am Donnerstag nach einem Treffen mit der Unternehmensführung. Der Softdrinkhersteller sei zwar nicht immun gegen einen Wirtschaftsabschwung, aber besser gewappnet als in vergangenen Rezessionen. Das währungsbereinigte Ergebnis dürfte man im Gegensatz zu Wettbewerbern recht gut absichern können./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2022 / 07:29 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2022 / 07:30 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.