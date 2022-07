ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Commerzbank von 8,60 auf 8,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Berichte über mögliche Gasversorgungsprobleme zeigten, warum der Markt derzeit Kreditrisiken in Deutschland vermeide, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu kämen die zunehmenden Rezessionsängste und die Wahrnehmung, dass die geldpolitischen Reaktionsmöglichkeiten der Notenbanken begrenzt seien. Indes verfügten sowohl die Commerzbank als auch die Deutsche Bank über üppige Kapitalpolster. Brupbacher hob die Ergebnisschätzungen (EPS) für die Commerzbank an, da ein höherer Zinsüberschuss die höheren Kosten überkompensieren sollte./gl/tav



