LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Commerzbank von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 6,50 auf 8,70 Euro angehoben. "Steigende Zinsen übertrumpfen alles andere", schrieb Analyst Amit Goel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit steigender Profitabilität und hob seine Schätzungen deutlich an. Auf aktuellem Bewertungsniveau sei keine negative Einstufung mehr zu rechtfertigen, so Goel./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2022 / 20:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2022 / 05:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.