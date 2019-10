HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat Commerzbank nach vorläufigen Zahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 5,75 Euro belassen. Die Bank habe sich angesichts eines Übertreffens der Analystenschätzungen zu einer marketingwirksamen Vorab-Meldung entschieden, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. "Man kann es dem Vorstand nicht verdenken, dass er auch einmal mit positiven Überraschungen glänzen wollte", so Seufert. Allerdings lasse sich die Qualität der Ergebnisverbesserung erst nach Ansicht des vollständigen Zahlenwerks am 7. November abschätzen./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 14:48 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 14:51 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.