FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Commerzbank von 7,30 auf 7,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Commerzbank zähle zu den zinssensitivsten Banken innerhalb der von ihm abgedeckten Werte, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher gehe er von deutlich höheren Zinserträgen in den kommenden Jahren aus. Dem stünden allerdings Unsicherheiten mit Blick auf das sehr wankelmütige regulatorische Umfeld in Polen und der unklaren Auswirkung der laufenden Restrukturierung gegenüber./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2022 / 09:28 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2022 / 11:05 / MESZ





