NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Commerzbank nach endgültigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Dass das Finanzinstitut nun trotz eines überraschend guten dritten Quartals das Ziel einer Gewinnsteigerung für dieses Jahr streiche, sei bereits vom Markt erwartet worden, schrieb Analyst Martina Matouskova in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem hob Matouskova den überraschend deutlichen Anstieg der Erträge positiv hervor./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 02:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2019 / 02:28 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.